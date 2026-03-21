50 Meter Freistil: Schwimmer McEvoy bricht mehr als 16 Jahre alten Weltrekord

1 Weltrekord: Cameron McEvoy schwamm eine neue Bestmarke. Foto: Liang Xu/XinHua/dpa

Damit hat kaum einer gerechnet: Olympiasieger Cameron McEvoy schwimmt über 50 Meter Freistil zu einem Weltrekord - und das ohne Hightechanzug.











Link kopiert

Shenzhen - Der australische Olympiasieger Cameron McEvoy hat bei den China Open den mehr als 16 Jahre alten Weltrekord über 50-Meter-Freistil verbessert. Der 31-Jährige benötigte am Freitag über die Sprintstrecke 20,88 Sekunden. Damit war er um drei Hundertstel schneller als der Brasilianer César Cielo. "Es ist verrückt", sagte McEvoy.

Vorgänger Cielo schwamm noch im Hightechanzug

Der Weltrekord über 50 Meter Freistil bestand seit November 2009. Damals war Cielo noch im Hightechanzug unterwegs, der schnellere Zeiten ermöglichte.

McEvoy ließ bei seinem Rekordrennen in Shenzhen US-Schwimmer Jack Alexy (21,57 Sekunden) und Rio-Olympiasieger Kyle Chalmers (22,01 Sekunden) fast eine Körperlänge hinter sich. Cielo, nun Ex-Rekordhalter, gratulierte bei Instagram: "Blitzschnell, Cam! Unglaublich!"