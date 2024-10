50 Jahre Wohnkolleg in Esslingen: Wo die Seele zur Ruhe kommen soll

50 Jahre Wohnkolleg in Esslingen

1 Feierten 50 Jahre Wohnkolleg: Fachärztin Monika Herma-Boeters, Christine Fischer vom Landratsamt, Sozialamtsleiter Marius Osswald und Stefanie Lang vom sozialpsychiatrischen Dienst. Foto: Roberto Bulgrin

Schon als junges Mädchen sah und sprach sie mit Menschen, die andere nicht wahr nehmen konnten. Trotz dieser psychischen Probleme hat Doris Gebauer sich im Leben durchgeboxt. Geholfen hat ihr dabei das Wohnkolleg in Esslingen.











Link kopiert

Sie haben immer gemeinsam „Die Schwarzwaldklinik“ geschaut. Die TV-Serie mit der resoluten Oberschwester Hildegard und dem smarten Sascha Hehn aus den 1980er Jahren war der Renner im Psychiatrischen Wohnkolleg in Esslingen. Doris Gebauer hat ab November 1987 für ein paar Monate in der Einrichtung gelebt, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert.