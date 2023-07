1 Anstoßen auf 50 Jahre: die ehemalige Geschäftsführerin Renate Rösch, ihr Nachfolger Johannes Sipple, Gründungsmitglied Lore Hirrlinger und Vorsitzender Jürgen Hach. Foto: Roberto Bulgrin

Wo früher Blumen verkauft wurden, soll nun ein kulinarisches Angebot erblühen. In den ehemaligen Räumlichkeiten von Mergenthaler Blumen eröffnet die Sozialstation Esslingen in ihrem 50. Jubiläumsjahr das Ladencafé „Lore“.















„Essen auf Rädern“ ist eine wichtige Dienstleistung der Sozialstation Esslingen. Doch einmal hätte es fast nichts gegeben. Zu den gut besuchten Tagen der offenen Tür der Sozialstation, so erinnert sich Gründungsmitglied Lore Hirrlinger, wurde Gaisburger Marsch zur Verpflegung der Gäste serviert. Doch einmal hatten es die Lieferanten in einer Kurve so eilig, dass der Kessel mit der Suppe im Auto umfiel und der gute Inhalt verloren war. Schnell sei ein neues Gericht gekocht und reichlich mit Brühwürfeln gestreckt worden. Solche kulinarischen Engpässe befürchtet die Sozialstation heute nicht mehr: Zu ihrem 50-jährigen Bestehen stellte sie ihr neues Ladencafé „Lore“ vor, das nach den Sommerferien regelmäßig geöffnet haben soll.