50 Jahre Ostfildern: Schülerinnen gestalten Audiowalk – Die Bedeutung hinter Straßennamen

1 Eine Station des Audiowalks der Kunstprofilklasse ist die Knödlergasse in Nellingen. Foto: privat

Straßennamen haben Neuntklässlerinnen des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Ostfildern in Hörspiele verwandelt. Zum Stadtjubiläum haben sie einen Audiowalk konzipiert.











Versteckt im historischen Ortskern liegt die Knödlergasse in Nellingen. Wer steckt hinter dem Namen? Das hat die 15-jährige Schülerin Charlotte Thiel interessiert. Mit ihren Mitschülerinnen hat die Gymnasiastin einen Audiowalk zum Ostfilderner Stadtjubiläum gestaltet. Sie hat sich den Schuhmacher Johann Georg Knödler ausgesucht, der mit seiner Familie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Gasse lebte. Auf einer Hörspiel-Zeitreise erfahren Passanten viel über die Geschichte. Bis 29. Juli ist der Hörspaziergang noch zu erleben.

Kreativität und Medienkompetenz stärken, das ist das Ziel der Kunstprofilklassen im Heinrich-Heine-Gymnasium in Nellingen. Das ambitionierte Kunstprojekt zum Stadtjubiläum hat die Pädagögin Dilini Keethapongalan mit den Jugendlichen realisiert. „Es gab relativ wenige Informationen über den Schuhmacher“, sagt Charlotte Thiel. Dennoch hat sich die 15-Jährige intensiv mit der Geschichte beschäftigt. Aus eigenen Erfahrungen und historischen Details hat sie die Dramaturgie für die spannende Reise durch die Jahrhunderte entwickelt. Mit QR-Codes, die an Masten kleben, können Passanten die Geschichten anhören.

Schülerinnen verärgert: Bereits Schäden am Audiowalk

Dass manche der QR-Codes schon abgerissen sind, ärgert Eva Burgbacher. Die einzelnen Stationen lassen sich aber auch über die Homepage des HHG aufrufen. „Dann kann man unsere Hörspiele in Ruhe daheim nachhören.“ Die Neuntklässlerinnen begaben sich auf Spurensuche im Nellinger Klosterhof, in der Marie-Curie-Straße, in der Mozartstraße und an vielen anderen Orten. Bei der Konzeption der Hörspaziergänge waren den Jugendlichen keine Grenzen gesetzt. „Es war nicht ganz einfach, sich die Technik anzueignen“, sagt Ronja Spieth. Die technischen Möglichkeiten zu entdecken, war für die Schülerin ein besonderes Erlebnis.

Mit einem Kunstwerk haben die Neuntklässlerinnen den Lichthof des HHG verschönert. Foto: privat

Wie kamen die jungen Frauen auf die Idee für Ihr Audiowalk-Projekt? „Alles hat mit einem Besuch im Stadtarchiv bei Jochen Bender begonnen“, erinnert Lina Scharf an die Anfänge. Der Gedanke, Geschichte mit künstlerischen Mitteln zu präsentieren, hat ihnen gefallen. Mit den eingesprochenen Texten und Geräuschen sind die Hörspiele ästhetisch sehr originell. „Es war nicht ganz einfach, die Sounds einzuspielen“, sagt Charlotte Thiel. Prasselnder Regen, Wind und das Umrühren in einer Teetasse machen die Stücke lebendig. Sounddesign und die Gestaltung von Geräuschen waren im Kunstunterricht ein großes Thema. „Mit solchen Projekten wollen wir die Medienkompetenz stärken“, sagt Dilini Keethapongalan. Dass sich mit digitalen Medien ganz neue künstlerische Formate entwickeln lassen, findet sie spannend.

In die Kunst fließen eigene Erfahrungen ein

Wichtig war es der Kunst- und Medienpädagogin, „dass eigene Erfahrungen in die Arbeiten einfließen.“ Deshalb nahmen die Schülerinnen ihre eigenen Stadtteile in den Blick. Anja Walker lebt in Neuhausen und hat sich dort den Dahlienweg angeschaut. „Es ist spannend, sich nicht nur die Personen, sondern auch die Blumennamen anzuschauen“, sagt die Gymnasiastin. Sie hat ihr Hörspiel in einen Krimi verpackt. Dass die Neuntklässlerinnen bei der Konzeption ihrer Beiträge so viel Freiraum hatten, das findet Anja Walker gut.

Der Audiowalk ist noch bis 29. Juli an Straßen in den Ostfilderner Stadtteilen, in Neuhausen und in Denkendorf abrufbar. Außerdem sind die Hörspiele auf der Homepage der Schule www.hhgf-ofi.de zu finden und sie können zu den Öffnungszeiten des Ostfilderner Stadtarchivs im Klosterhof angehört werden.