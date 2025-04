50 Jahre Ostfildern: Galerie feiert das Jubiläum mit einem Ausstellungsreigen

Verkehrsprobleme in Ostfildern Baustelle in Nellingen sorgt für Ärger

In Stoßzeiten stauen sich Autos an der Baustelle in Nellingen. Denn in der Denkendorfer Straße werden die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Weil die Verkehrsregelung anfangs nicht klappte, blieben Busse im Verkehr stecken.