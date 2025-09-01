50 Jahre nach der Katastrophe: Quälende Erinnerungen eines Esslingers an einen Flugzeugabsturz

1 Unzählige Male musste Udo Klinner seit damals über den Flugzeugabsturz vom 1. September 1975 sprechen, Erinnerungen an zahlreiche Interviews hat er aufbewahrt. Foto: Roberto Bulgrin

Vor 50 Jahren hat das Schicksal dem Esslinger Udo Klinner ein zweites Leben geschenkt. Die Erinnerung an einen Flugzeugabsturz von 1975 lässt ihn nicht los.











Wenn Udo Klinner auf sein bisheriges Leben zurückblickt, ist da viel Positives: Er hat eine wunderbare Familie, war erfolgreich im Beruf, er hat den Esslinger Jazzkeller mit gegründet, und er hat sich als Musikkritiker einen Namen gemacht. Doch da ist auch jener vermaledeite 1. September 1975, der den heute 85-Jährigen fast das Leben gekostet hätte. Die schrecklichen Ereignisse lassen Klinner bis heute nicht los. Damals war eine Chartermaschine der DDR-Gesellschaft Interflug kurz vor der Landung in Leipzig-Schkeuditz im dichten Nebel gegen einen Antennenmast geprallt und abgestürzt. 27 Menschen fanden den Tod, sieben überlebten wie durch ein Wunder. Einer von ihnen war Udo Klinner. Wenn er am 50. Jahrestag an die Flugzeugkatastrophe denkt, kann er es noch immer kaum fassen, dass er damals dem Tod entronnen ist.