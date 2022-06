1 Die frühere Lichtenwalder Bürgermeisterin Lucia Herrmann ist heute als Rechtsanwältin tätig. Foto: Roberto Bulgrin

Lucia Herrmann hatte es im Jahr 2010, ihrem letzten Amtsjahr als Bürgermeisterin, gewagt, Lichtenwalds Eigenständigkeit infrage zu stellen. So mancher im Dorf strafte sie mit Verachtung.















Je kleiner eine Kommune, desto größer der Stolz auf die Eigenständigkeit. In vielen Fällen gilt das. Auch in Lichtenwald. Mit nur 2700 Einwohnern gehört die Schurwaldgemeinde zu den kleinen im Land. Und sie verfügt, was noch schwerer wiegt, über eine sehr niedrige Steuerkraft. Was wenig finanziellen Spielraum bedeutet. 2010 war der so gering, dass die damalige Bürgermeisterin Lucia-Maria Herrmann die Selbstständigkeit infrage stellte. In den Augen vieler Kommunalpolitiker beging sie damit einen Tabubruch. Heute schaut sie gelassen zurück auf die Welle der Empörung, die sie dadurch ausgelöst hatte, dass sie vorschlug, sich mit dem viel potenteren Nachbarn Reichenbach zu vereinen. So mancher im Dorf strafte sie mit Verachtung. „Wir hatten in manchen Jahren gerade mal eine Nettoinvestitionsrate von 150 000 Euro“, erinnert sie sich.