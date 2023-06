4 Die Höhner haben ihre rund 3000 Zuhörer mit Hits wie „Viva Colonia“ begeistert. Foto: Werner Kuhnle

Das 50-Jahr-Jubiläum des Landkreises Ludwigsburg wurde am Wochenende mit einem Fest gewürdigt. Vor fünf Jahrzehnten bei der Gründung waren indes nicht alle in Feierlaune.















Link kopiert

Der Geschäftsteil 313 im Landratsamt Ludwigsburg dürfte in der Beliebtheitsskala der meisten Bürger relativ weit unten rangieren. Denn wem Post aus dieser Abteilung ins Haus flattert, der wird in der Regel eines Verkehrsvergehens beschuldigt und muss den Geldbeutel öffnen. Am Samstag war der Ansturm auf die Bußgeldstelle aber wahrscheinlich so groß wie noch nie. Und alle Besucher wollten geblitzt werden – und wurden dafür sogar belohnt. Das Foto von ihrer rasanten Fahrt mit einer Art Kettcar bekamen sie nach Hause geschickt.