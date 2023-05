1 Im Jahr 1996 wurde das neue Rathaus in der Schanbacher Ortsmitte eröffnet und galt seinerzeit als „Jahrhundertinvestition“ Foto: /Andreas Kaier

Im nächsten Jahr wird Aichwald 50 Jahre alt. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die ehemals vor allem ländlich geprägten Teilgemeinden auf dem Vorderen Schurwald zu einer modernen Einheit gemausert.















Link kopiert

Der Name der Gemeinde Aichwald scheint Programm. Mit seinen 7700 Einwohnern liegt der Ort mit seinen fünf Ortsteilen auf einer Hochfläche zwischen dem Neckar- und dem Remstal im Naherholungsgebiet Vorderer Schurwald – eingebettet zwischen dichten Mischwäldern. 17 markierte Rundwanderwege laden dort zum Wandern ein. Insgesamt beträgt die Markungsfläche 1468 Hektar, wovon 617 Hektar dem Wald vorbehalten sind, das sind stolze 45 Prozent.

Der kleinste Teilort Lobenrot hat gerade einmal knapp 220 Einwohner. Mit ungefähr 2900 Einwohnern ist Schanbach nicht nur der größte Ortsteil, sondern mit seinen Läden und Geschäften sowie dem Ärzte- und Schulzentrum und der Schurwaldhalle auch der wirtschaftliche und kulturelle Mittelpunkt der Gemeinde. Was auffallend ist: Fast ein Drittel der 7700 Aichwalderinnen und Aichwalder ist 65 Jahre alt und älter.

Es gibt rund 45 Vereine und Institutionen

Die rund 45 Aichwalder Vereine und Institutionen sorgen ganzjährig für ein reges und ausgewogenes Freizeit- und Kulturprogramm. Weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt sind vor allem das vom Kulturverein Krummhardt seit mehr als 20 Jahren alle zwei Jahre organisierte Musikfestival Goldgelb und das ADAC Motocross. Auf Einladung des MSC „Eiserne Hand“ Aichwald gibt sich seit dem Jahr 1964 regelmäßig die Elite des Motocross-Sports auf dem Vorderen Schurwald ein Stelldichein.

Aichwald besitzt eine stattliche Anzahl an Bau- und Kunstdenkmalen, die Zeitzeugen der jahrhundertelangen Ortsgeschichte sind. Dazu zählen vor allem die evangelischen Kirchen, die auch außerhalb von Aichwald und nicht nur bei Kunstliebhabern auf großes Interesse stoßen. Die wahrscheinlich älteste Kirche der Kommune ist die evangelische Pfarrkirche St. Gereon und Margaretha in Aichschieß – frühgotische Wandmalereien aus dem frühen 14. Jahrhundert zieren den Innenraum. Darüber hinaus bietet das Kirchlein auch noch weitere, um die Mitte des 15. Jahrhunderts entstandene Wandmalereien.

Erste Siedlung im 9. Jahrhundert

Die Schurwaldgemeinde Aichwald blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Erste Siedlungen wurden dort bereits im 9. Jahrhundert errichtet, wie archäologische Funde vermuten lassen. Die Geschichte der heutigen Gemeinde begann allerdings erst im Jahr 1974, als sich die drei bis dahin selbstständigen Gemeinden Aichelberg, Aichschieß mit Krummhardt und Schanbach mit Lobenrot zur Gemeinde Aichwald zusammenschlossen. Das war mit einem starken Bevölkerungswachstum und einen verstärkten Ausbau der Infrastruktur verbunden. Hatte die neue Kommune anfangs 5500 Einwohner, so lebten dort bereits acht Jahre später 8000 Einwohner – heute sind es ungefähr 7700 Einwohner.

Neben den alten Kirchen mit ihren historischen Schätzen ist vor allem der Aichwalder Planetenweg eines der interessantesten touristischen Ziele. Im Juli 2010 hat ihn der Verein Schurwaldsternwarte eingerichtet. Auf einem 4,3 Kilometer langen Rundweg ist unser Sonnensystem dabei so stark verkleinert worden, dass die zwölf Stationen in etwa eineinhalb Stunden bequem abgewandert werden können. Ebenfalls im Jahr 2010 eröffnete der Verein Schurwaldsternwarte im Schanbacher Jugendhaus seinen neuen Beobachtungsposten mit einem 400-Millimeter-Spiegelteleskop.

Baupreise sind Herausforderung

Inzwischen haben sich als Folge des Ukraine-Kriegs und der Coronapandemie die stark gestiegenen Baupreise zu einer der größten kommunalpolitischen Herausforderungen entwickelt. Der Aichwalder Bürgermeister Andreas Jarolim geht davon aus, dass der geplante Neubau der Schule und des Kindergartens im Ortsteil Aichschieß deutlich teurer wird, als ursprünglich veranschlagt. Dasselbe gilt für die Sporthalle auf dem Schulcampus in Schanbach, die derzeit saniert wird. „Weil wir mit den vorhandenen Mitteln auskommen müssen, ist das derzeit die größte Herausforderung“, sagt Jarolim.

Beispielhaft für das große ehrenamtliche Engagement in Aichwald ist der Bürgerbus, der seit dem Jahr 2009 – als erster seiner Art im Landkreis Esslingen – im Ort seine Runden dreht und nach einem festen Fahrplan alle Ortsteile mit Schanbach verbindet. Gerade, wenn es um die Mobilität älterer Bürger geht, ist der Bus aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken.

Wie in so vielen anderen Kommunen im Landkreis Esslingen auch, werden Grundstücke, die für neue Wohngebiete zur Verfügung stehen, immer knapper. Und so ist das Neubaugebiet Fuchsbühl zwischen Krummhardt und Schanbach eine Besonderheit. Dort entstanden in den vergangenen Monaten rund 20 Einfamilien- und Doppelhäuser. Läuft alles nach Plan, sollen dort entlang der Straße nach Aichelberg weitere Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 104 Eigentums- und Mietwohnungen entstehen.