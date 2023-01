1 Der Landkreis Esslingen hat viele schöne Ecken. Im Jubiläumsjahr werden einige seiner Perlen vorgestellt. Foto: Ines Rudel

Keine Zeit für eine Midlife-Crisis: Der Kreis Esslingen feiert 50-jähriges Bestehen mit etlichen Veranstaltungen. Es wird gelacht und musiziert – und über Herkunft und Zukunft der Raumschaft zwischen Schurwald, Fildern und Alb nachgedacht. Ein Überblick.















Eine Torte mit 50 Kerzen wird es wohl nicht geben. Aber feiern will der Landkreis Esslingen seinen runden Geburtstag in diesem Jahr schon. Doch es sind eher viele kleine Partys, die geplant sind. Das ganze Jahr über soll es Konzerte, Vorträge und weitere Veranstaltungen geben. „In diesem Jahr stehen vorwiegend Termine und Veranstaltungen im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums an“, sagt Andrea Wangner, die Sprecherin des Landratsamts. Ein weiteres Geburtstagskind schließt sich an: Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen wird 175 Jahre alt und will gemeinsam mit dem Landkreis zum Doppeljubiläum die Korken knallen lassen.