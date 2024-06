50 Jahre Herbert Rudel: Ein halbes Jahrhundert in Rudel-Bildern

6 Der noch etwas jüngerer Herbert Rudel bei der Fußball-WM 1986 in Mexiko. Foto: /oh

Seit dem 1. Juni 1974 ist Herbert Rudel als selbstständiger Fotograf für die Eßlinger Zeitung auf den Plätzen und in den Hallen nicht nur in der Region im Einsatz. Ans Aufhören denkt der 73-Jährige nicht.











Am 24. Juli wird in Baltmannsweiler der 45. EZ-Fußballpokal angepfiffen. Mit schnellen Schritten und einer Kamera in der Hand wird Herbert Rudel an den Spielfeldrand laufen, Fotos machen und sie noch am selben Abend in die Redaktion schicken. Dazwischen wird er wahrscheinlich eine Wurst essen und das eine oder andere Schwätzle halten. Viele Fußballer, Ex-Fußballer und Zuschauer werden ihn freundlich grüßen. Weil sie sich freuen, ihn zu sehen. Und weil sie ihn kennen. Viele von ihnen schon sehr lange. Der 45. EZ-Pokal ist der 45. EZ-Pokal, bei dem Herbert Rudel fotografiert. An diesem 1. Juni ist er seit genau 50 Jahren als selbstständiger Fotograf für die Eßlinger Zeitung im Einsatz. Sein erstes Foto für die EZ hat er aber schon vier Jahre vorher geschossen. Und er erinnert sich noch gut daran. Wie an viele weitere Ereignisse und Erlebnisse danach.