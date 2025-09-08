50 Jahre Filderstadt: Vorbereitung auf ein Mega-Wochenende

1 Das Zelt für das große Festwochenende steht bereits. Für 2500 Menschen ist dort Platz. Foto: Caroline Holowiecki

Vom 12. bis zum 14. September begeht Filderstadt seinen 50. Geburtstag mit einer großen Sause, zusätzlich findet der hochkarätige Women’s Cycling Grand Prix statt.











Link kopiert

Die Stadt Filderstadt feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag, und deshalb gibt es ein großes Stadtfest. Das Motto lautet „Zusammenwachsen. Zusammen feiern.“ Die Großveranstaltung findet vom Freitag, 12., bis Sonntag, 14. September, rund um den Festplatz und die Reithalle an der Seestraße in Sielmingen statt.

Welches Programm erwartet die Menschen beim Stadtfest? Am Freitag ist von 14 Uhr an der Seniorennachmittag im Zelt, um 18 Uhr startet dort die 90er-Party mit den Gruppen Fun Factory, Captain Jack und Rednex. Der Samstag beginnt um 9 Uhr mit einem Kinderflohmarkt und einer Spielstraße, um 16 Uhr sticht der Oberbürgermeister Christoph Traub das Fass an. Ab 18 Uhr spielen im Zelt die lokalen Bands Halbe He, Red Fox und Flippmanns. Am Sonntag sind um 10 Uhr Gottesdienste, um 11 Uhr beginnt die Blaulichtmeile diverser Institutionen. Ab 12 Uhr sind Musikvereine dran, außerdem ist die Stadtradeln-Preisverleihung geplant.

Mit wie vielen Menschen rechnet man zum Stadtfest? Jan-Stefan Blessing, der Ordnungsamtsleiter, spricht von einem Fest „von Filderstadt für Filderstadt“. Das Ganze werde einen eher lokalen Charakter haben, entsprechend sind auch die Zahlen, mit denen man pro Tag rechnet. „Wir erwarten in der Spitze 3000 bis 4000 Menschen“, sagt er, zu den Abendveranstaltungen würden gut 2500 Personen ins Festzelt passen.

Wie wird das Gelände geschützt? Die Stadt Filderstadt veranstaltet das Festwochenende in enger organisatorischer Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Sielminger Vereine, die alle fünf Jahre am gleichen Standort ihr Heimatfest ausrichtet. „Wir haben uns an der Sicherheitslogistik orientiert“, sagt Jan-Stefan Blessing. In Abstimmung mit der Landespolizei sehe man kein erhöhtes Risiko, allein schon durch den lokalen Charakter und das eher familienfreundliche Programm. Dennoch werde man Security vor Ort haben und Blockaden an Zufahrtsstraße und -feldwegen aufstellen. Neu ist: Die Stadt wird beim Stadtfest erstmals Pitagone ausprobieren, mobile Fahrzeugsperren, die an einen Gartenzaun erinnern und sich im Ernstfall aufstellen und Fahrzeuge in die Luft heben können, erklärt Blessing.

Wo kann man parken? Grundsätzlich empfiehlt die Stadt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zudem werden auf dem TSV-Tartanplatz beim Festgelände mehr als 200 zusätzliche Fahrradstellplätze installiert. Für Autos wird laut Blessing ein großer Parkplatz auf einer Wiese an der Reutlinger Straße extra ausgewiesen, ein Team des Verkehrsdienstes Württemberg wird fürs Parkplatzmanagement sorgen. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir mit der Wiese auskommen“, sagt er, weitere Parkplätze gibt es an der Volksbank in Sielmingen, an den beiden Gymnasien oder auf dem P2 der Filarmonie. Eine Übersicht aller Parkplätze hat die Stadt auf ihrer Homepage hinterlegt.

Welche Sperrungen und Einschränkungen sind zu erwarten? Filderstadt steht ein Mega-Wochenende bevor, denn neben dem Stadtfest findet auch der Women’s Cycling Grand Prix statt. Am Sonntag werden hierzu 120 Profi-Radlerinnen in Filderstadt erwartet. Die Sportlerinnen werden sich zunächst an der Filharmonie präsentieren und etwa um die Mittagszeit dort starten und in kontrolliertem Tempo am Festgelände vorbeirollen, bevor in Sielmingen das eigentliche Rennen beginnt.

Für Filderstadt bringt das Sportereignis diverse Straßensperrungen mit sich: Von 9 bis 13 Uhr sind rund um die Filharmonie die Tal-, die Dombasler-, die La Souterrainer- und die Poltawastraße nicht befahrbar, gleiches gilt während der Startphase des Women’s Cycling Grand Prix – also zwischen 12 und etwa 12.35 Uhr – für die Tübinger Straße, die Straße Am Fleinsbach, die Felsen-, die Mühlwiesen- und die Seestraße. Einschränkungen wird es kurzzeitig auch an der Reutlinger, der Bahnhof-, der Industrie-, der Mercedes- und der Bernhäuser Straße geben, „die fahren aber zügig, die Damen“, sagt Jan-Stefan Blessing. Auch der Bus 817 wird am Sonntag um die Mittagszeit kurzzeitig betroffen sein und das Festgelände nicht ansteuern können.