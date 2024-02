1 1975 wurden die kleinen Ortschaften Bernhausen, Bonlanden, Plattenhardt, Sielmingen und Harthausen zu der heutigen Großen Kreisstadt zusammengefasst. Foto: /Caroline Holowiecki

2025 wird Filderstadt runde 50, die Planungen für die Feierlichkeiten laufen. Nun wurde jedoch die Finanzbremse reingehauen – aber die Zeit drängt.











Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, und in Filderstadt steht im kommenden Jahr etwas ganz Großes an. Ein halbes Jahrhundert wird es dann her sein, dass im Rahmen der Gemeindereform 1975 die kleinen Ortschaften Bernhausen, Bonlanden, Plattenhardt, Sielmingen und Harthausen zu der heutigen Großen Kreisstadt zusammengefasst wurden.