1 Im 50. Jahr ihres Bestehens geht die Sozialstation in der Urbanstraße in Esslingen neue Wege, sagt ihr Geschäftsführer Johannes Sipple. Foto: Roberto Bulgrin

Ein runder Geburtstag kann Anlass für gute Vorsätze sein. Die Sozialstation Esslingen geht zum 50-jährigen Jubiläum neue Wege. Sie möchte sich nicht mehr an den Zeitvorgaben der Kunden orientieren, sondern an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden.















Ein paar sinnige Lebensweisheiten hängen an seiner Bürowand: „Man sollte viel öfter Mutausbrüche haben“, steht da zu lesen. Diesen Satz nimmt Geschäftsführer Johannes Sipple wörtlich. Er zeigt Mut. Denn die Sozialstation Esslingen feiert in diesem Jahr zwar ihren 50. Geburtstag, aber nur nach Feiern ist ihrem Geschäftsführer nicht zu Mute. Im Jubiläumsjahr, sagt er, werde es einen einschneidenden Paradigmenwechsel im Geschäftsgebaren geben angesichts der Lage auf dem Arbeitsmark: „Wir orientieren uns nicht mehr an den Wünschen unserer Kunden, sondern an den Bedürfnissen unserer Mitarbeitenden.“