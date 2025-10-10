50 Jahre AKPV in Plochingen: Eine Stimme, die für 60 Vereine spricht

1 Geschäftsstellenleiterin Meyra Kaleburun, Martin Laukmichel und Annette Krämer-Schmid bei der Jubiläumsvorbereitung Foto: Atmane

Ein Dachverband, der es nicht immer einfach hat, feiert Geburtstag: Am Samstag, 18. Oktober, wird der Arbeitskreis Plochinger Vereine offiziell 50 Jahre alt.











Bei den Vorbereitungen zum 50-jährigen Jubiläum des AKPV (Arbeitskreis Plochinger Vereine) hat der Vorstand festgestellt: Eigentlich geht seine Geschichte noch weiter zurück. Tatsächlich haben sich schon 1948 acht Vereine mit einem konkreten Ziel zusammengetan: Sie nannten sich AGPV – Arbeitsgemeinschaft Plochinger Vereine – und wollten gemeinsam das Gelände beim Jahnhaus im Bruckenwasen kaufen. „Das ist aus der Not entstanden, weil sie keinen Sportplatz hatten und kein Vereinsheim zum Zusammenkommen“, sagt Martin Laukmichel, heutiger Finanzvorstand beim AKPV. Viel mehr weiß man allerdings nicht über diesen ersten Dachverband der Plochinger Vereine. „Wir haben keinen, der in die Tiefen des Archivs vordringen kann“, bedauert die AKPV-Vorsitzende Annette Krämer-Schmid. Alle Vorstandsmitglieder seien berufstätig.

So wird das 50er-Jubiläum ohne weitere Geschichtsforschung gefeiert; die Vorbereitungen waren auch so eine Herausforderung. Für einen Zusammenschluss wie den AKPV ist es nicht ganz einfach, Mitglieder zu mobilisieren. Schließlich sind diese schon in ihrem Ursprungsverein aktiv, der ihnen oft eine Herzensangelegenheit ist – anders als ein Verband. Was diesen nicht weniger wichtig macht: Er ist die Lobby der Vereine in der Stadt und gibt ihnen politisches Gewicht. Für die Stadtverwaltung ist er „der erste Ansprechpartner, wenn sie ein Thema hat“, so die Vorsitzende. Das sei unter anderem bei Städtepartnerschaften oder bei der Ganztagsbetreuung in Schulen der Fall.

Dachverband ist die Lobby der Vereine in der Stadt

In den 1970er-Jahren sind zahlreiche solcher Verbände in der Region entstanden. Hallenzeiten oder Vereinsförderung waren auch damals schon Themen. In Plochingen werden die Hallenzeiten zwar von der Stadtverwaltung zugeteilt, aber im AKPV stimmt man sich vorab ab. Bei den Vereinszuschüssen entscheidet zwar der Gemeinderat über die Gesamtsumme, verteilt wird sie aber vom AKPV nach einem gemeinsam mit den Mitgliedern ausgearbeiteten Schlüssel. Diese Beispiele zeigen die etwas verzwickte Position des Dachverbands: Er will mit einer Stimme für alle derzeit rund 60 Mitglieder sprechen, doch deren Interessen stehen teilweise in Konkurrenz zueinander. „Das Wir im Auge zu behalten, ist manchmal schwierig“, sagt Annette Krämer-Schmid.

Andererseits gibt es zahlreiche Themen, die alle betreffen, wie den demografischen Wandel und die Nachwuchsförderung. Der AKPV bietet Vorträge und Seminare, zum Beispiel zu sexuellen Übergriffen in Vereinen, zu Sicherheitskonzepten bei Veranstaltungen oder zu Scheinselbstständigkeit an. Gerne würde man das noch ausweiten, betont Krämer-Schmid, aber dafür fehle das Geld, denn bei der Vereinsförderung gehe der AKPV selbst leer aus. Die Stadt hat ihm aber 2024 eine 50-Prozent-Stelle für die Geschäftsstelle bewilligt, denn die Arbeit – vor allem das Marquardtfest, das traditionell vom AKPV organisiert wird – sei anders nicht mehr zu stemmen gewesen. Das sah offenbar auch der Gemeinderat so. Seitdem arbeitet Meyra Kaleburun im Büro im Grafschen Haus. Aktuell wird die Zusammenarbeit der Stadt mit dem Stadtmarketing und dem AKPV neu strukturiert.

Jubiläumsfest: Am Samstag, 18. Oktober, um 18.30 Uhr findet ein „Get-together“ für geladene Gäste statt. Ab 20 Uhr steigt dann in der Stadthalle die Jubiläumsparty mit Live-Musik von Clap‘s Tool sowie Speisen und Getränken von sieben engagierten Vereinen. Die Party ist öffentlich. Sie ist als Dankeschön an die Ehrenamtlichen gedacht, die Woche für Woche den Plochingern Angebote machen. Aber auch alle anderen sind willkommen. Tickets gibt es in der Plochingen-Info und an der Abendkasse.