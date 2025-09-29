49. Schülersportfest: Nachwuchs aus Baltmannsweiler trumpft in Köngen auf

Nachwuchs aus Baltmannsweiler trumpft in Köngen auf

1 TSV-Athletinnen Lisa Bender (links) und Livia Ruf freuen sich über ihre Sieger-Brezel. Foto: oh

Die Nachwuchsleichtathletinnen und –athleten aus der Region beweisen bei der 49. Ausgabe des Schülersportfestes in Köngen noch einmal ihre Klasse.











Für die meisten der 220 angetretenen Nachwuchs-Leichtathleten war das 49. Schülersportfest beim TSV Köngen der letzte Wettkampf der Saison. Nur die Kreiselite geht am kommenden Freitag in Baden-Baden in die Verlängerung. Beim dortigen Kreisvergleichskampf misst sich der Nachwuchs des Kreises Esslingen mit dem Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl sowie dem Bezirk Südpfalz.