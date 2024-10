46-Jähriger in Göppingen getötet: Polizei sucht nach Hintergründen der Bluttat

1 Die Polizei ermittelt wegen der Tötung eines 46-Jährigen in Göppingen. Foto: Staufenpress

Im Göppinger Wohngebiet Schiefergrube ist am Mittwochabend in einer Wohnung die Leiche eines 46 Jahre alten Mannes entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Suche nach dem Täter und den Hintergründen dauert an.











Am Donnerstagmittag waren jede Menge Polizisten im Göppinger Waldeck nahe der gleichnamigen Kirche unterwegs, befragten Anwohner und suchten nach Beweismitteln. Ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Ulm bestätigt, dass eine tote Person in einer Wohnung im Gerokweg aufgefunden wurde. „Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen“, sagte der Sprecher auf Anfrage. Am Abend zuvor gegen 22.45 Uhr war in einer Wohnung ein 46-jähriger Mann tot aufgefunden worden, nachdem die Polizei einen entsprechenden Hinweis erhalten hatte. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und in alle Richtungen“, sagte der Sprecher. Im Laufe des Donnerstags seien Zeugen befragt und Spuren vor Ort gesichert worden.