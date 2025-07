45. Meisenfest in Berkheim: Ein rundum gelungenes Fest der Gemeinschaft

45. Meisenfest in Berkheim

Beim 45. Meisenfest boten die Vereine des Esslinger Stadtteils ein buntes Programm. Gefeiert und getanzt wurde bis in die Nacht hinein.











Wenn die Sommerferien in Sicht sind, schlägt die große Stunde der Feste: Überall im Landkreis wird gefeiert – auch im Esslinger Stadtteil Berkheim. Dort startete am Samstag auf dem Hartplatz neben der Osterfeldhalle die 45. Auflage des traditionellen Meisenfests. Es gab viel Musik, bezaubernde Tanzvorführungen, und ein breites kulinarisches Angebot der Berkheimer Vereine erfreute die Festbesucher. Auch der Flohmarkt auf der Wiese neben der Halle zog viele Interessenten an, die bei den ausgestellten bunten Schätzen das eine oder andere Schnäppchen machten.

Doch lohnt sich der immense Aufwand eines solchen Fests, der tausende Stunden ehrenamtlicher Arbeit erfordert, heute überhaupt noch? „Auf jeden Fall“, sagt Marc Mendle, der Vorsitzende des Berkheimer Veranstaltungsrings, der in Kooperation mit den Vereinen das Fest stemmte. „Es ist zwar schön, wenn am Ende etwas in der Kasse klingelt, doch im Vordergrund steht der Gemeinschaftssinn. Wir wollen den Berkheimern ein Fest bieten, auf das jeder stolz ist“.

In dieselbe Kerbe schlägt Claudia Nikl, die dem Bürgerausschuss Berkheim vorsteht: „Das Fest gehört zur DNA von Berkheim. Die Organisation bedeutet zwar einen Kraftakt, aber es schweißt den Stadtteil zusammen. Es ist super, wie sich alle Vereine einbringen und an einem Strang ziehen“.

Im nächsten Jahr zahlt der OB das erste Fass Bier

Als die Guggenmusik der Berkheimer Narrenzunft „Stoiriegel-Goischter“ das Fest mit Pauken und Trompeten lautstark eröffnete, war der Festplatz bereits gut gefüllt. Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer hatten es sich nicht nehmen lassen, den Fassanstich selbst vorzunehmen – und dies erfolgreich: Nach zwei Hammerschlägen floss das Bier. Der OB gab auch ein vom Publikum heftig beklatschtes Versprechen ab: „Im nächsten Jahr zahle ich das erste Fass Bier höchstpersönlich“.

Nach einigen Reden und dem kirchlichen Segen gehörte die Bühne dem Tschakka-Chor der Berkheimer Schillerschule. Es war herzerfrischend, die Freude und Unbekümmertheit der Grundschüler zu erleben, die ihre Lieder mit gut einstudierten Bewegungen spielerisch untermalten. Etwas ruhiger agierte danach der Berkheimer Gesangverein Aurora, der aus seinem breiten Repertoire Unterhaltendes zum Besten gab – überzeugend in der Präsentation und gut abgestimmt in den Stimmgruppen.

Viel Beifall gab es für die Jugendkapelle des Musikvereins. Bei den souverän dargebotenen aktuellen Hits spürte man, dass im Musikverein eine hervorragende Jugendarbeit betrieben wird. Ähnlich überzeugend waren auch die Tanzdarbietungen des Schwarz-Weiß-Clubs und des TSV Berkheim: Für die gelungenen Vorführungen der Kinder und Jugendlichen gab es vom Publikum heftigen Applaus.

Das kulinarische Angebot ließ keine Wünsche offen

Zum Mittagessen hatten sich einige Seniorinnen und Senioren des benachbarten Pflegeheims auf den Weg zum Fest gemacht. Und wie hat es ihnen geschmeckt? „Sehr gut“, sagt die 90-jährige Emma Stengle begeistert. „Die Rote und die Pommes waren hervorragend“. Das kulinarische Angebot ließ keine Wünsche offen. Vom Steak über Maultaschen bis hin zu süß aufgepeppten Waffeln war alles geboten. Besonders gefragt waren Gyros und Falafel am Stand der Hoffnungshäuser, die erstmals beim Meisenfest mit dabei waren.

Auch die musikalischen Auftritte fanden bei den Festbesuchern großen Anklang: Das Unterhaltungsprogramm der Stammkapelle des Musikvereins kam gut an. Und zur fetzigen Musik der Berkheimer Traditionsband „Die lustigen Meisen“ wurde bis spät in die Nacht hinein getanzt. „Es war ein tolles Fest mit einer super Stimmung“, zieht Organisator Marc Mendle eine positive Bilanz. „Wir hatten Glück mit dem Wetter, und alle Festbesucher waren voll des Lobes für unser Programm und das große Engagement der Vereine“.