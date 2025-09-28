44. Schurwaldlauf: Kuriosum an der Ziellinie

1 Jona Gabriel Hermann (links) läuft dahinter, siegt dennoch. Foto: Jörn Kehle

Der Esslinger Jona Gabriel Hermann gewinnt den 44. Schurwaldlauf. Bei den Frauen läuft Emma Waßmer allen davon – auch der achtmaligen Siegerin Christine Sigg-Sohn.











Es war ein herrlicher – zum Teil auch sonniger – Herbsttag, den die 362 Läuferinnen und Läufer beim Schurwaldlauf, der von der Turnerschaft Esslingen zum 44. Mal ausgerichtet wurde, erwischten. „Wetter war gut, Teilnehmerzahl war auch gut und wir sind rundum zufrieden. Es hat alles gepasst“, freute sich Ralf Heer, der zusammen mit Werner Strauß den Lauf organisierte. Und nicht nur das Wetter sorgte für beste Stimmung, auch die Helferinnen und Helfer garantierten wieder einmal einen reibungslosen Ablauf und ein gelungenes Drumherum. „Wir sind ein eingespieltes Team“, betonte Heer.