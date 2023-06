1 Thomas Bornheim ist der Geschäftsführer von 42 Heilbronn. Zuvor hat er bei Google gearbeitet. Foto: Jan Söfjer

Vor zehn Jahren gründete ein französischer Techmilliardär eine Programmierschule ohne Lehrer, Noten und Stundenpläne – mit Fokus auf kollaborativem Lernen. Ein Besuch am Standort Heilbronn, der nun seine ersten Absolventen verabschiedet hat.















Alisja Frasch hatte schon in ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin den Gedanken, dass es mehr Digitalisierung braucht, um die Arbeit des Pflegepersonals zu erleichtern. Oft könne man sich nicht so viel Zeit für Patienten nehmen, wie man gerne würde. Ganz abgesehen von der steigenden Gefahr, etwas zu übersehen, je größer der Stress werde.