41-Jähriger wehrt sich gegen den Angriff: Versuchter Raub in Filderstadt – Täter flüchten am Ende ohne Beute

Versuchter Raub in Filderstadt – Täter flüchten am Ende ohne Beute

Unbekannte wollten 41-Jährigem den Geldbeutel rauben.

Zwei unbekannte Fußgänger haben am Sonntag versucht, einem 41-Jährigen gewaltsam den Geldbeutel zu stehlen. Das gelang ihnen nicht.











Zwei Männer sollen am Sonntagnachmittag in Filderstadt versucht haben, einem 41-Jährigen gewaltsam den Geldbeutel zu stehlen. Der Geschädigte war nach Polizeiangaben gegen 16.15 Uhr zu Fuß auf der Martinstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Zwischen den Einmündungen der Straße Am Fleinsbach und der Felsenstraße kamen ihm zwei unbekannte Fußgänger entgegen. Einer der beiden soll den 41-Jährigen festgehalten und zu Boden gebracht haben, während sein Begleiter versucht haben soll, den Geldbeutel des Opfers zu entwenden. Als sich der 41-Jährige heftig wehrte, flüchteten die Unbekannten ohne Beute in die Straße Am Fleinsbach. Der Angegriffene wurde leicht verletzt. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die beiden Täter werden als 20 bis 25 Jahre alte, etwa 1,70 bis 1,75 Meter große Männer beschrieben. Einer von ihnen hat einen leichten Bart und trug eine dunkle Kapuzenjacke. Sein Begleiter hat dunkelblondes bis braunes Haar und trug eine helle Übergangsjacke. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Raubes. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich beim Polizeirevier Filderstadt, Telefon 07 11 / 7 09 13, melden.