1 Dieser Dacia ist nach einem Überschlag auf der A 81 schrottreif. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein 41-Jähriger am Freitagabend mit seinem Dacia auf der Autobahn bei Herrenberg von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei überschlagen.















Ein 41-jähriger Dacia-Fahrer ist am Freitagabend auf der Autobahn bei Herrenberg (Kreis Böblingen) von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 19.20 Uhr auf der A 81 zwischen der Anschlussstelle Rottenburg und dem Parkplatz Geyern in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er wohl alleinbeteiligt nach links in den Grünstreifen des Mittelstreifens und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich an der Leitplanke und kam im Grünstreifen dahinter seitlich zum Liegen. Die Feuerwehr nahm mit hydraulischem Werkzeug das Dach des Pkw ab und befreite so den leicht verletzten Fahrer aus seinem PKW. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. An dem Dacia entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 20 000 Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke beträgt rund 1000 Euro. Ein Abschleppunternehmen hievte das Auto aus dem Grünstreifen und transportierte es ab.