41-Jährige aus der Region Stuttgart erzählt: Leben auf Zeit – Bei Susanne wird die Huntington-Krankheit ausbrechen

1 Zu wissen, dass man schwer erkranken wird, verändert das Leben radikal (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Jonas Walzberg

Susanne bleiben nur noch wenige gesunde Jahre. Ein Gentest hat gezeigt, dass bei der 41-Jährigen aus der Region Stuttgart die unheilbare Huntington-Krankheit ausbrechen wird. Wie lebt man mit dieser Gewissheit?











Link kopiert

Susanne steht gerade vor den Abiturprüfungen und ist bereit, ins Leben zu starten, als sie erfährt, dass sie unheilbar erkranken wird. Mit 18 Jahren macht sie einen Gentest. In ihrer Familie lastet ein schweres Erbe: Die Huntington-Krankheit. Und Susanne will wissen, ob auch sie dieses Erbe tragen muss. Bevor sie das Ergebnis des Tests erfährt, hatte sie drei Monate Bedenkzeit, erinnert sie sich heute. Der Arzt fragt, ob sie mit dieser Gewissheit wirklich leben will. Sie will. Das Ergebnis, dass auch sie irgendwann an Huntington erkranken wird, überrascht sie nicht. „Irgendwie habe ich es gewusst.“