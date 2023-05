8 Der VfB Stuttgart gewinnt souverän mit 4:1 gegen den 1. FSV Mainz 05. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

In der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 ist dem VfB Stuttgart ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf gelungen. Die Schwaben verlassen vorerst den Tabellenkeller.















Wichtiger Sieg im Abstiegskampf: Der VfB Stuttgart hat am Sonntag einen Rückstand gedreht und mit 4:1 (1:1) gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Damit verlässt das Team von Sebastian Hoeneß vorerst die Abstiegsränge und hat den Verbleib in der Bundesliga am letzten Spieltag selbst in der Hand.

Mainz war zunächst nach einem Eckball durch Marcus Ingvartsen (23. Minute) in Führung gegangen. Doch kurz vor der Pause traf Wataru Endo mit einem Kunstschuss den Ausgleich (41. Minute). Nach der Pause köpfte zunächst Serhou Guirassy einen Eckball ins Tor zum 2:1 (64. Minute). Der eingewechselte Chris Führich erhöhte auf 3:1 mit einem Rechtsschuss (78.). In der 91. Minute legte Führich dann auch noch für Tanguy Coulibaly auf, der zum 4:1 vollendete.