400 Polizeikräfte im Einsatz: Razzien gegen Schleuserkriminalität im Südwesten

Die Polizei ist in Mannheim und in der Nähe von Karlsruhe und Worms mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bei einer Razzia gegen Schleuserkriminalität werden 24 Wohnungen und Firmen durchsucht.











Mannheim - Bei einer Razzia in Mannheim und in der Nähe von Karlsruhe und Worms ist die Polizei am frühen Morgen gegen Schleuserkriminalität vorgegangen. Insgesamt 24 Objekte werden durchsucht, darunter Firmen und Wohnungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Vier Haftbefehle seien bereits vollstreckt worden. Insgesamt seien über 400 Kräfte im Einsatz.

Es geht nach Polizeiangaben um den Verdacht auf das gewerbsmäßige Einschleusen von Ausländern. Zudem werde gegen die Schleusergruppe wegen der Beschäftigung von Ausländern ohne Aufenthaltsgenehmigung und Urkundendelikten ermittelt, teilte der Sprecher mit.

Neben der Bundespolizei Frankfurt am Main Flughafen sei die Staatsanwaltschaft Mannheim als auch das Hauptzollamt Karlsruhe näher in den Ermittlungen involviert.