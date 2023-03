12 Der 67-jährige Peter Schilling auf dem Stuttgarter Fernsehturm Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

40 Jahre Schwerelosigkeit: Im Jahr 1983 begann mit dem Neue-Deutsche-Welle-Hit „Major Tom“ die Karriere des Stuttgarter Musikers Peter Schilling, der nun einen Blick zurück wagt.















Wie konnte das nur passieren? Major Tom ist in der Stadt, doch das Planetarium hat geschlossen! Die Sternenreise des berühmtesten Astronauten der Popkultur muss ausfallen. Das Treffen findet stattdessen an dem Ort statt, an dem man in Stuttgart dem Himmel ansonsten am nächsten ist: dem Fernsehturm. Völlig losgelöst von der Erde ist man 217 Meter über Degerloch zwar nicht, aber man bekommt eine Ahnung davon, was es heißt, hoch hinaus zu wollen.