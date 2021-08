1 Die Polizei musste die Straße am Unfallort für etwa eineinhalb Stunden vollständig sperren. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG/Eibner-Pressefoto

Zwischen Plattenhardt und der Burkhardtsmühle ist am Sonntagmittag ein 64-Jähriger in seinem Jeep in schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Audi kollidiert.

Filderstadt -

Zwischen Plattenhardt und der Burkhardtsmühle gab es am Sonntagmittag einen schadensträchtigen Unfall mit zwei Verletzten.

Ein 64-Jähriger war laut Polizei gegen 12.10 Uhr in Richtung der Mühle unterwegs. Wegen offenbar nicht an die Verhältnisse angepasster Geschwindigkeit geriet er auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Der Audi wurde daraufhin nach rechts geschleudert und krachte in ein Verkehrszeichen. Sowohl der 64-jährige Unfallverursacher, als auch der 26-jährige Audi-Fahrer wurden leicht verletzt, konnten sich jedoch selbst in medizinische Behandlung begeben.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, wodurch die Straße bis etwa 13.50 Uhr vollständig gesperrt wurde.