4. Esslinger Wein-Lounge: Genussmeile Hafenmarkt – mit Wein und einigem mehr

1 Hoch die Gläser, so heißt es auf dem Esslinger Hafenmarkt Anfang September wieder. Foto: Ines Rudel

Zum vierten Mal verwandelt sich der Esslinger Hafenmarkt in eine Wein-Lounge. Getrunken, getafelt und gefeiert wird in diesem Jahr vom 4. bis zum 8. September.











Dreimal hat es bereits prima funktioniert – und die Organisatoren sind fest davon überzeugt, dass auch die vierte Auflage der Wein-Lounge ein Erfolg wird. „Esslingen kann Wein-Event“, lässt das Wein-Lounge-Team um Markus Hägele und Enzo Messinese in einer Pressemitteilung wissen – und müsse sich vor keiner vergleichbaren Veranstaltung in der Region verstecken.

Vom 4. bis zum 8. September wird sich der Hafenmarkt jedenfalls wieder in eine Genussmeile verwandeln. Die Esslingerinnen und Esslinger, aber längst auch zahlreiche Gäste von außerhalb der Stadt, genießen die gemeinsamen Tage mit anderen Weinliebhabern, die Live-Musik, die Lebensfreude und das Ambiente unter dem Motto „For the Love of Wein & Esslingen“.

Weinliebhaber aus der ganzen Region

Dass diese Botschaft längst den Weg ins gesamte Neckartal, auf den Schurwald, die Alb und in die Landeshauptstadt gefunden hat, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die 4. Esslinger Wein-Lounge zu einem großen Weinfest in der Metropolregion herangewachsen ist: mit mehr Platz, einem größeren Angebot sowie neuen Winzerinnen und Winzern.

Die Verantwortlichen sprechen von „einer modernen Interpretation des traditionellen Stadtfestes, das die lokalen Tropfen in den Fokus stellt“. Damit bekämen der Wein aus der Region, die Winzer und Winzerinnen sowie die Geschichten rund um die edlen Rebenerzeugnisse eine verdiente Bühne.

Wein-Lounge ist ein Generationenevent

Festgestellt wurde dabei auch in den vergangenen Jahren schon, dass das Fest sowohl die junge Generation anspricht, die, wie es auf Instagram heißt, „zu Vino nie No sagt“, als auch den berühmten schwäbischen Viertelesschlotzer. Alle lassen es sich mitten im historischen Kern der Stadt, umrahmt von prächtigen Bäumen und pittoresken Fachwerkhäusern gut gehen – und schmecken.

Heuer werden die Gäste an mehr als zehn Weinständen, Cocktailbars und an Esslingens wahrscheinlich größter Sekttheke mit lokalen und überregionalen Winzerprodukten versorgt. Mehrere kulinarische Stationen gewährleisten die Versorgung mit Speisen.

Weingenuss und mehr im historischen Stadtkern. Foto: Ines Rudel

Die Weinregionen Esslingen und Remstal werden durch die Weingüter Bayer, Beurer, Ellwanger und Kusterer sowie durch Teamwerk Esslingen, Maxwein und Leon Gold vertreten. Neu dabei sind die Weinschwestern aus Löwenstein und das Weingut Wöhrwag.

Winzereien auch aus Südtirol und der Pfalz

Mit gleich drei Winzern und Kellereien ist Südtirol am Hafenmarkt präsent, sodass für manchen wohl der Urlaub für ein Wochenende wiederkehrt. Aus der Pfalz reist, wie in den Vorjahren, das Weingut Knipser mit Gutsweinen und „großen Gewächsen“ an. Der Gault Millau führt die Laumersheimer in der Kategorie „Weltklasse“.

Geboten wird also ein breites Spektrum an Rebenerzeugnissen: Ob „rot“ mit Lemberger, Trollinger, Spätburgunder, „weiß“ mit Riesling, Chardonnay, Grauburgunder, „rosé“ oder als Sekt. Das Angebot ist vielfältig, facettenreich und kann donnerstags von 17 bis 23 Uhr, freitags und samstags 12 bis 24 Uhr sowie sonntags und montags von 12 bis 23 Uhr genossen werden.

An zusätzlicher Unterhaltung mangelt es ebenfalls nicht: Abgerundet wird die 4. Esslinger Wein-Lounge zu später Stunde am Freitag und am Samstag durch Live-Musik im Salemer Pflegehof. Am Freitag gibt es ab 23 Uhr ein Live-DJ-Set. Am Samstag spielen die Tune Brothers, einer ihrer mittlerweile rar gewordenen Auftritte.