Was passiert, wenn man ein Jahr lang eine Veranstaltung organisiert und dann sagt knappe 24 Stunden vorher der Hauptact wegen Krankheit ab? „Verdammt viel Stress und Powergoogeln“, sagt Matthias Schuh vom Köngener 3k-Festival-Team. 3k steht für Konzerte, Kabarett, Kontraste – und das zu moderaten Preisen.

Der geplante Hauptact muss krankheitsbedingt absagen

Als die Hiobsbotschaft, dass das Berliner Body Music/Wave-Duo „Alle werden fallen“ nicht kommen kann, in Köngen ankam, stand bereits das traditionelle Abschlussfest des vom Jugendhaus Trafo organisierten Kinderferienprogramms Abenteuerspielplatz (ASP) an selber Stelle in den Startlöchern. Bei gutem Wetter, neuem Konzept und rund 1500 Besuchern war das Fest wie immer ein gelungene Geschichte – von der Schuh allerdings nicht viel mitbekommen hat und stattdessen am Handy und vor dem Rechner hing. „Auch die Agentur von ‚Alle werden fallen’ hat sich um einen Ersatz bemüht – hat aber so kurzfristig mitten in der Festivalzeit niemanden auftreiben können“, berichtet Schuh. Letztlich war er selbst erfolgreich und der Darmstädter Produzent und Solo-Act Joix – praktisch im Direktflug von seiner Japan-Tour kommend – sorgte mit Techno-Klängen, teilweise unterlegt mit analogen Synthesizern, Drums und Didgeridoo für einen kontrastreichen Abschluss des 23. 3k-Festivals.

Nur das Wetter spielte nicht ganz mit, wie auch schon während des zweiwöchigen ASP, bei dem sich 264 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren rund um Burgschule und Burgforum tummelten. Der guten Stimmung tat der fast tägliche Guss von oben keinen Abbruch. „Wir sind ja nicht aus Zucker“, sagt Trafo-Leiter Matthias Dold. Eigentlich sei es auch viel entspannter gewesen, da es nicht so heiß war. „Die Kinder haben viel mehr gebaut und gebastelt“, so Dold weiter – was sich in den Materialkosten niedergeschlagen hat: „Wir sind rund 2000 Euro in den Miesen. Wir haben viel Geld für Bastelmaterialien ausgegeben.“

Das ist aber allerdings auch dem neu formierten ehrenamtlichen Team rund um die fünf Hauptamtlichen Trafo-Mitarbeiter geschuldet. Rund 85 Prozent der 74 ehrenamtlichen Helfer sind zwischen 16 und 18 Jahre alt – viele neue Gesichter also, und die hatten eben auch neue Ideen.

Das Wetter spielt nicht mit, die Stimmung ist trotzdem gut

Während der Wettergott beim ASP-Abschlussfest am Freitag ein Einsehen hatte, schüttete es am Samstag, an dem seit 2001 das 3k-Festival als großes Finale für Helfer und Gäste stattfindet, teilweise wie aus Kübeln. Zum Auftakt wickelte Kabarettistin Kati Wolf die Besucher dennoch scharfzüngig als „Klapsenbeste“ um den kleinen Finger. Mit viel Charme präsentierte sich die examinierte Psychologin selbst als ihre beste Kundin – und brach im Spagat zwischen Stand-up-Comedy und politischem Kabarett nebenbei eine Lanze für die Entstigmatisierung psychischer Störungen. Nach Kati Wolf waren die bewährten „Kontraste“ an der Reihe. Wie immer inklusive Publikumswechsel – das sich nach dem Kabarett stark verjüngte. Erst zeigte das „Feministische Auflegekollektiv Mum & The Dykes“ aus Tübingen an den Turntables sein Können – dann entführte Joix in fantastische Klangwelten im verregneten Köngen.