1 Sascha Haas von V4 (rechts) und Waldemar Schmidt, Chef von Framelocker Foto: Roberto Bulgrin

Mit dem Tablet in das Innere eines Heizkörpers sehen oder durch einen laufenden Motor fliegen: Langweiliges spannend und Kompliziertes leicht verständlich zu machen ist das Ziel der Esslinger Agentur V4.















Ein schwarzer, ungefähr 30 Zentimeter langer Kasten: So langweilig sieht eine Standheizung für Wohnmobile aus. Trotzdem kamen einige Gäste eigens in die Esslinger Agentur V4 in das Dick-Areal, um sich so einen Kasten anzuschauen. Nicht mit dem bloßen Auge, sondern durch ein Tablet, das den Blick durch die Außenhülle und in das Herz der Maschine ermöglicht. Beim Werkstattbesuch im Rahmen des Internationalen Trickfilmfestivals präsentierte die Esslinger Agentur und ihr Projektpartner Framelocker ihre neueste Anwendung. Organisiert wurde der Besuch von der Film Commission, eine Einrichtung der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart.