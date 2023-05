1 Auch ein gestohlenes E-Bike wurde zum Verkauf angeboten. Foto: dpa/Nicolas Armer

Im April hatte ein Einbrecher ein Motorboot in Remseck ausgeräumt. Der Besitzer entdeckte das Navigationsgerät kurz darauf auf einer Verkaufsplattform wieder.















Das Internet ist kein rechtsfreier Raum – und in manchen Fällen wird es Kriminellen auch zum Verhängnis. So einem 39-Jährigen aus Remseck, der seit Mitte Mai wegen des schweren Diebstahls in zwei Fällen in Untersuchungshaft sitzt. Die Polizei war dem Mann dank eines Kleinanzeigen-Portals auf die Schliche gekommen.

Der Eigentümer entdeckte sein gestohlenes Navi im Internet

Bereits Ende April hatte ein Unbekannter ein Motorboot im Sportboothafen in Remseck aufgebrochen. Aus dem Boot war unter anderem ein Navigationsgerät entwendet worden. Eben dieses entdeckte der eigentliche Eigentümer jedoch im Mai auf einer Verkaufsplattform im Internet wieder. Standort des Verkäufers: der Raum Remseck. Dasselbe Profil bot außerdem noch ein E-Bike an. Eine Überprüfung der Polizei ergab, dass auch dieses Fahrrad in Remseck gestohlen worden war.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ordnete folglich eine Durchsuchung bei dem Verkäufer an, bei dem es sich um besagten 39-Jährigen handelte. Im Keller der Wohnung des Tatverdächtigen fand die Polizei sowohl das E-Bike sowie weitere Gegenstände, die aus dem Einbruch auf das Motorboot stammen dürften. Der bereits vorbestrafte 39-Jährige wurde daraufhin festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern noch an.