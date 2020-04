1 Die Frau wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Boris Roessler

Am Mittwochmittag hat sich eine 37-jährige Radfahrerin bei einem Sturz schwere Beinverletzungen zugezogen. Sie wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Leinfelden-Echterdingen - Eine Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag in Echterdingen von ihrem Trekkingrad gestürzt. Dabei erlitt sie schwere Beinverletzungen. Die 37 Jahre alte Frau wollte kurz nach 16 Uhr in der Wegenerstraße über den abgesenkten Bordstein auf den angrenzenden Rad- und Gehweg auffahren – hierbei stürzte sie zu Boden. Unter notärztlicher Begleitung musste sie in eine Klinik gebracht werden.