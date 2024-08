37 000 Besucher beim Festival in Ostfildern: Wie ist die dreitägige Feuerwerk-Show beim Publikum angekommen?

37 000 Besucher beim Festival in Ostfildern

6 Mit dem kanadischen Feuerwerk endeten die Flammenden Sterne in Ostfildern. Foto: Ines Rudel

Die Flammenden Sterne im Scharnhauser Park in Ostfildern gingen mit dem Feuerwerk aus Kanada zu Ende. Den Wettbewerb gewannen die Spanier. Mit 37 000 Gästen an drei Tagen sind die Veranstalter voll zufrieden.











Mit 37 000 Besuchern an den drei Festivaltagen der Flammenden Sterne fällt die Bilanz von Veranstalter Jürgen Wünsche mehr als positiv aus. „Das war eines unserer fünf besten Festivals“, sagt der Geschäftsführer der MCE-Ideenschmiede in Leinfelden-Echterdingen nach dem Ende der 20. Auflage am Sonntag. Nicht nur das Wetter spielte mit. Auf dem ehemaligen Gartenschaugelände feierten alle Generationen ein fröhliches Fest. Höhepunkt waren die drei Musikfeuerwerke. Den Wettbewerb gewannen die Spanier.