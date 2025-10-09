36-Jähriger kommt in Fachklinik: Mann läuft nackt durch Neuffen und geht Passanten an

Mann läuft nackt durch Neuffen und geht Passanten an

1 Die Polizei hat in Neuffen einen nackten Mann festgenommen, der Fußgänger anpöbelte. Foto: picture alliance/dpa

Ein verwirrter Mann hat in Neuffen (Kreis Esslingen) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Er zog sich komplett aus und wurde Passanten gegenüber aggressiv.











Ein offenbar psychisch verwirrter Mann hat am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße in Neuffen Passanten sowie Schul-und Kindergartenkinder in aggressiver Weise angesprochen, auf Autos eingeschlagen und ist auf die Motorhaube eines Fahrzeugs gestiegen.

Nach Angaben der Polizei entblößte sich der 36-Jährige im weiteren Verlauf vollständig, rannte nackt die Straße entlang und ging einen Passanten körperlich an. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Er wurde anschließend in eine Fachklinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Verdacht auf Körperverletzung – Polizeiposten Neuffen ermittelt

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand ernsthaft verletzt, auch Sachschäden wurden bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den Mann.