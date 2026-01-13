3:2 über Eintracht Frankfurt: Der VfB reitet weiter auf der Erfolgswelle
21
Deniz Undav erzielt seinen zehnten Saisontreffer – und damit schon jetzt einen mehr als in der gesamten Vorsaison. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB hat sich in einem rassigen Spiel mit 3:2 gegen starke Frankfurter behauptet. Erneut holen die Stuttgarter damit wertvolle Punkte gegen die direkte Konkurrenz.

Da ballte der eingewechselte Nikolas Nartey die Fäuste, während sich die Stuttgarter Kollegen in den Armen lagen. Der Däne hatte gerade mit seinem ersten Bundesligatreffer überhaupt zum 3:2-Endstand dem VfB gegen Eintracht Frankfurt den resolut erkämpften Sieg gesichert. Am letzten Spieltag der Hinserie der Fußball-Bundesliga hat das Team von Trainer Sebastian Hoeneß somit erneut gegen einen direkten Konkurrenten um die internationalen Plätze ein dickes Ausrufezeichen gesetzt.

