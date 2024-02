VfB Stuttgart gegen FSV Mainz 05: Nächster Sieg trotz holprigem Start – wie es zum Erfolg gegen Mainz kam

18 Deniz Undav macht den Deckel drauf: Der VfB-Stürmer bejubelt seinen Treffer zum 3:0 gegen den FSV Mainz 05. Foto: Baumann

Der offensivstarke VfB feiert den dritten Bundesliga-Erfolg in Serie – nach einer schwierigen Anfangsphase. Wir analysieren die Partie.











Falls sich noch irgendjemand die Frage gestellt haben sollte, wie gefestigt, selbstbewusst und souverän der VfB in dieser Saison tatsächlich ist – dann hat der Tabellendritte am Sonntag (wieder mal) die passende Antwort gegeben. Fünf Tage nach der schwer zu verkraftenden 2:3-Niederlage im Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen zeigten die Stuttgarter gegen den FSV Mainz zumindest phasenweise, was sie auszeichnet: spielerische Klasse, Lust an der Offensive, erfolgreiche Abschlüsse. Der VfB siegte mit 3:1 und ließ sich von seinen Fans feiern. Selbstverständlich war das nicht.