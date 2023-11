30er-Zonen in Esslingen: Wegen neuer Tempolimits werden mehr Busse benötigt

1 Künftig soll auch im unteren Teil der Mülbergerstraße Tempo 30 gelten. Foto: Roberto Bulgrin

Auf weiteren Straßenabschnitten in Esslingen soll künftig Tempo 30 gelten. Weil das auch Linienbusse ausbremst, müssen nun zusätzliche Fahrzeuge angeschafft werden. Doch die Stadt könnte auch von höheren Bußgeldeinnahmen profitieren.











Wer an stark befahrenen Straßen wohnt, kann ein Lied davon singen, was Verkehrslärm bedeutet. 2021 hat der Esslinger Gemeinderat die dritte Stufe der Lärmaktionsplanung abgesegnet und die Verwaltung beauftragt, konkrete Maßnahmen zu prüfen. Nun hat der Mobilitätsausschuss weitere Tempo-30-Strecken beschlossen. Angesichts der ermittelten Lärmbelastung an diesen Strecken blieb der Stadt keine andere Wahl, auch wenn dafür erhebliche Mehrkosten im Busverkehr anfallen. Noch ist unklar, wer dafür aufkommt. Dass die Tempo-30-Karte in Esslingen weiter einem Flickenteppich gleicht, weil die Hürden für flächendeckende Tempolimits noch immer hoch sind, wurde im Ausschuss mit bissigen Bemerkungen quittiert.