30-Tonnen-Gefährt in Waldenbuch: Diebe scheitern bei Diebstahl eines Radladers

1 Diebe scheitern mit Diebstahl. Foto: Dennis Duddek/Eibner-Pressefoto

Unbekannte Täter versuchen zwischen Dienstag und Mittwoch einen im Wald abgestellten Radlader in Waldenbuch zu stehlen. Mit der komplexen Fahrweise des 30-Tonners sind die Diebe offenbar überfordert.











Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 7 Uhr versucht, einen im Steinbruch in Waldenbuch (Kreis Böblingen) abgestellten Radlader zu stehlen. Wie es ihnen gelang die Baumaschine zu öffnen und zu starten, steht noch nicht fest. Wie die Polizei berichtet, landete das 30 Tonnen schwere Gefährt beim Rückwärtsrangieren zunächst in einem Graben. Dabei beschädigte dieser einen Baum. Daraufhin fuhren die Diebe in Richtung Dettenhausen (Kreis Tübingen). Hier landeten sie vermutlich aufgrund der Dunkelheit und des Knickgelenks des Radladers erneut im Graben und fuhren sich fest. Die Diebe gaben endgültig auf und ließen den Radlader dort zurück. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Flurschaden wird ebenfalls auf knapp 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, Hinweise an den Polizeiposten Waldenbuch unter Telefon 0 71 57 / 52 69 90 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.