30 Jahre Kunstschule in Esslingen: „Hier kriege ich Abstand vom Alltag“ – Kreative Auszeit im Atelier

1 Katharina Schneider (links) und Susanne Edelmann haben „Das Atelier“ vor 30 Jahren gegründet. Foto: gw

Seit 30 Jahren wird an der freien Esslinger Kunstschule „Das Atelier“ erfolgreich Malen, Zeichnen und kreatives Tun unterrichtet. Was kreative Menschen dort lernen können.











Link kopiert

Vor mehr als 30 Jahren besuchten die Kunsterzieherin Susanne Edelmann und die freischaffende Künstlerin Katharina Schneider gemeinsam einen Kunstkurs und waren sich schnell einig: „Das können wir auch.“ 1996 gründeten die beiden Freundinnen daraufhin in Esslingen die freie Kunstschule „Das Atelier“, die nun ihren 30. Geburtstag feiert. „Katharina ist energiegeladen ohne Ende, sie ist spontan und will alles sofort anpacken. Ich bin eher zurückhaltend und durchdenke und kalkuliere erst einmal“, beschreibt Susanne Edelmann die Partnerschaft.

Als Geschäftsfrauen haben diese beiden unterschiedlichen Persönlichkeiten jedoch perfekt harmoniert: Die beiden waren in all den Jahren nie auf Fördergelder angewiesen und haben 2017 sogar einen Atelier-Ableger im Hohenlohischen eröffnet. 2020 ist Susanne Edelmann altershalber ausgestiegen, seither leitet Katharina Schneider die Kurse im lichtdurchfluteten Industrie-Loft in der Plochinger Straße allein.

„Kreativ sein kann jeder, auch bis ins höchste Alter“

30 Jahre sind eine lange Zeit für eine freie Kunstschule, das schafft in dieser Branche nicht jeder. Das benötigt eine Menge Energie und ein gutes Konzept. Die jeweils dreistündigen Kurse sind fortlaufend, also nicht auf ein paar Wochen oder ein Semester begrenzt. Die Jüngsten, die zum Zeichnen, Malen, Basteln, Werken und Töpfern kommen, sind fünf, die Älteste ist 86 Jahre alt: „Kreativ sein kann jeder, auch bis ins höchste Alter“, betont Susanne Edelmann, „beim Malen vergisst man, dass es sonst überall zwickt und zwackt.“ Ausgangspunkt neuer Werke ist jeweils ein Thema wie etwa „Schatten“, „Grüntöne bei Bäumen“ oder „Essen und Trinken“. Nach einem kurzen Exkurs in die Kunstgeschichte arbeitet jeder fachkundig betreut nach eigenem Können und in seiner Technik daran. Hier wird jeder individuell nach seinem Kenntnisstand gefördert.

Frühere Arbeiten der Kurs-Teilnehmerinnen dienen als Inspiration. Foto: gw

Katharina Schneider lehrt ihre Schützlinge Basistechniken, Grundlagen der Bildgestaltung, ästhetische Kriterien und das bewusste Sehen: „Sie sollen frei und selbstständig arbeiten und ihre persönliche Ausdrucksform entwickeln können.“ Dass Anfänger im selben Kurs arbeiten wie angehende Kunst-Studierende, die ihre Mappen für die Aufnahme an der Akademie erstellen, sei sehr anregend, betont Birgit Eisenberg, seit vielen Jahren engagierte Teilnehmerin: „Man schaut sich das an, man lässt sich inspirieren, man fragt: Wie machst du das? Man animiert und motiviert sich gegenseitig. Und man profitiert voneinander.“

„Hier kriege ich Abstand vom Alltag“ – Kreative Auszeit im Atelier

Eisenberg genießt die Atmosphäre im Atelier: „Zuhause ist einfach zu viel los, da habe ich keine Ruhe. Deshalb komme ich hierher. Hier fällt alles von mir ab.“ Katharina Schneider stimmt ihr zu: „Man kann in unseren stressigen Zeiten beim Malen abschalten, man ist im Hier und Jetzt und ganz bei sich. Man umgibt sich mit schönen Dingen, man entschleunigt.“

Auch Ulrike Trittler-Knoll kommt seit vielen Jahren regelmäßig in „Das Atelier“: „Hier kriege ich Abstand vom Alltag. Ich bin beim Malen sehr konzentriert und fokussiert. Ich mache hier etwas nur für mich. Das fordert mich und bringt mich persönlich weiter. Und es gibt hier einfach sehr nette Leute.“ Für manche fühlt sich „Das Atelier“ wie Familie an, weiß Katharina Schneider: „Wir leben in einer anonymen Zeit, in der jeder viele Facebook-Freunde hat. Aber hier bei uns wird die direkte Begegnung wertgeschätzt.“ Zum Beispiel in der kurzen „Kunst-Pause“, wenn alle gemeinsam bei Kaffee, Tee und Keksen am großen Tisch plaudern, bevor sie wieder zu Pinsel oder Stift greifen.

„Früher hatten die Menschen mehr Ruhe in sich“ – Kunst im Wandel der Zeit

Dabei habe sich in den 30 Jahren durchaus einiges verändert, hat Katharina Schneider beobachtet: „Früher hatten die Menschen mehr Ruhe in sich. Sie haben sich auf den Lernprozess eingelassen, sind Schritt für Schritt vorwärts gegangen. Die Zeit heute ist sehr viel hektischer und schnelllebiger. Leute gucken heute ein Filmchen und sagen: ‚So will ich malen‘. Morgen gehen sie dann zum Bungee-Jumping, und übermorgen wollen sie Rock-Gitarre spielen.“ Für Kunst als Hobby müsse man sich jedoch bewusst Zeit nehmen, betont die Dozentin: „Viele kommen erst dann, wenn sie in Rente gehen, im Job reduzieren, sich endlich einen freien Abend die Woche gönnen können oder weil die kleinen Kinder selbstständiger werden. Wobei heutzutage die Mütter dann oft wieder in den Beruf zurückkehren – und leider überhaupt keine Zeit mehr für ein Hobby haben.“

Gemeinsam illustrieren die Kurs-Teilnehmer auch mal ein Kochbuch mit Lieblingsrezepten, einen Kalender mit Esslingen-Impressionen oder mit Porträts und Zitaten von Berühmtheiten. Sie reisen ins Museum nach Paris, und sie machen sich mit „Kunst in der Tüte“ für die Sanierung des Dicken Turms stark oder unterstützen die Benefiz-Aktion „Wir bewegen was“. Katharina Schneider erlebt es immer wieder: „Etwas Kreatives zu schaffen macht nicht nur Freude, es schärft die Sinne, es lotet Grenzen aus, es sorgt für ein Erfolgserlebnis und damit für Selbstbewusstsein.“

Das Programm am Jubiläums-Wochenende

Offene Türen

Am Wochenende 28. und 29. März sind die Türen in „Das Atelier“ von 11 bis 17.30 Uhr geöffnet. Gezeigt werden Arbeiten aus den Kursen, es gibt einen Künstlermarkt, eine Mitmach-Aktion und Einblicke in das Kursangebot.

Theater und Kaffee

Am Samstag, 28. März, um 19 Uhr präsentieren die Schauspielerin Barbara Bernt und der Jazz-Gitarrist Jochen Schott mit „Ich kann den Blick nicht von die wenden“ ein Potpourri an Porträts aus Malerei, Literatur und Musik. Tickets gibt es unter 0170/9686999. Am Sonntag, 29. März, lädt „Das Atelier“ von 15 bis 17 Uhr zum Geburtstagskaffee mit Ehrungen zur Begegnung ein.

Adresse

“Das Atelier“ befindet sich in der Plochinger Straße 62 in Esslingen. Auch eine Schnupperstunde ist möglich. Nähere Informationen unter www.kunstschule-dasatelier-es.de