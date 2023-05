1 Nach wenigen Sekunden setzt sich VfB-Spieler Ahmet Ince (links) durch. Foto: /Herbert Rudel

Im Verfolgerduell der Kreisliga A siegen die VfB-Fußballer deutlich mit 3:0 gegen die TSG Esslingen. Das erste Tor fällt wenige Sekunden nach Anpfiff.















Einen Favoriten zu benennen, war im Vorfeld des Verfolgerduells in der Fußball-Kreisliga-A zwischen dem VfB Reichenbach und der TSG Esslingen nicht möglich. Beide Teams trennten in der Tabelle nur vier Punkte voneinander, es bahnte sich also eine sehr ausgeglichene Partie an. Daher war der deutliche 3:0 (2:0)-Sieg der Reichenbacher eine kleine Überraschung.