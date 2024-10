30. Esslinger Lesart: Der Herbst bringt viele literarische Finessen

1 Die Programmplanerinnen Dominique Caina und Bettina Langenheim (von links) freuen sich mit Unterstützern und Förderern der Lesart auf ein gelungenes Festival. Foto: Roberto Bulgrin

Literatur-Liebhaber in Esslingen und weit darüber hinaus warten schon lange gespannt darauf, mit welchen Finessen die Literaturtage Lesart diesmal locken. Nun haben die Veranstalter verraten, worauf sich das Publikum vom 3. bis 30. November freuen darf.











Link kopiert

Während sich auf der Frankfurter Buchmesse in diesen Tagen die literarische Prominenz ein Stelldichein gibt, gehen die Vorbereitungen für die Esslinger Literaturtage Lesart in den Endspurt. Vom 3. bis 30. November präsentieren die Stadtbücherei und die Eßlinger Zeitung mit Unterstützung der Stiftung der Kreissparkasse einige der interessantesten, unterhaltsamsten, bemerkenswertesten und faszinierendsten Neuerscheinungen dieses Bücherherbstes. Dass die Lesart bereits zum 30. Mal über die Bühne geht, ist für die Veranstalter eine besondere Verpflichtung. Und natürlich werden nicht nur beim Literaturtage-Team, sondern auch bei den zahlreichen Stammgästen des Festivals Erinnerungen an literarische Sternstunden früherer Jahre wach.