30 000 Menschen folgen ihr: Annika Geiger (23) ist eine der wenigen Kranführerinnen in Deutschland
1
Annika Geiger ist Hauptberuflich Mobilkranführerin und liebt ihren Job. Foto: Elisabeth Remmert

Ihr Job ist selten: Annika Geiger ist eine der wenigen Kranführerinnen in Deutschland. Sie begeistert 30.000 Follower auf Social Media. Auch auf offener See war sie schon unterwegs.

Es ist sieben Uhr morgens, die Sonne taucht den Himmel in rosa. Auf dem Betriebshof der Firma Scholpp in Leonberg herrscht geschäftiges Treiben – nach und nach treffen die Mitarbeiter ein. Unter ihnen: die 23-jährige Annika Geiger. Doch sie steuert nicht etwa das Büro an: Annika ist Mobilkranführerin – eine der wenigen Frauen in dieser eher doch noch männerdominierten Branche.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.