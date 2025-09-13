30 000 Menschen folgen ihr: Annika Geiger (23) ist eine der wenigen Kranführerinnen in Deutschland

Annika Geiger (23) ist eine der wenigen Kranführerinnen in Deutschland

1 Annika Geiger ist Hauptberuflich Mobilkranführerin und liebt ihren Job. Foto: Elisabeth Remmert

Ihr Job ist selten: Annika Geiger ist eine der wenigen Kranführerinnen in Deutschland. Sie begeistert 30.000 Follower auf Social Media. Auch auf offener See war sie schon unterwegs.











Es ist sieben Uhr morgens, die Sonne taucht den Himmel in rosa. Auf dem Betriebshof der Firma Scholpp in Leonberg herrscht geschäftiges Treiben – nach und nach treffen die Mitarbeiter ein. Unter ihnen: die 23-jährige Annika Geiger. Doch sie steuert nicht etwa das Büro an: Annika ist Mobilkranführerin – eine der wenigen Frauen in dieser eher doch noch männerdominierten Branche.