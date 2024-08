3. Liga: VfB II zittert sich gegen Wiesbaden nach 2:0-Führung zu Unentschieden

6 VfB-Torjäger Thomas Kastanaras im Zweikampf mit Wiesbadens Felix Luckeneder. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart II empfing am Sonntagabend den SV Wehen Wiesbaden zum Abschluss des 3. Spieltags der 3. Liga. Das Team von Trainer Markus Fiedler führte schnell mit 2:0, geriet dann aber fast noch auf die Verliererstraße.











Vier Punkte sicherte sich der VfB Stuttgart II bei den ersten beiden Partien der 3. Liga. Am Sonntagabend sollten am 3. Spieltag weitere Zähler folgen. Der Aufsteiger empfing den SV Wehen Wiesbaden in Großaspach. Am Ende trennten sich die Teams mit 2:2 (2:1).

In der 18. Minute gingen die Schwaben in Führung. Eine Hereingabe von Moussa Cissé fälschte Wehens Florian Carstens ins eigene Tor ab. Kurz darauf stand es schon 2:0. Nach Vorlage von Jarzinho Malanga traf Thomas Kastanaras in der 23. Minute trocken von der Strafraumkante. Vor dem Seitenwechsel gelang den Gästen durch Ivan-Leon Franjic noch der Anschlusstreffer zum 2:1 (41. Minute).

Wiesbaden dem Sieg näher

Wiesbaden startete druckvoll in den zweiten Durchgang und kam in der 59. Minute durch das zweite Eigentor des Tages zum Ausgleich. Maximilian Herwerth bugsierte die Flanke von Nick Bätzner ins eigene Netz. In der 74. Minute hatte der VfB II Glück, Wiesbadens Franjic setzte einen Handelfmeter an den Pfosten.

So blieb es nach 90 Minuten beim Remis. Damit steht das Team von Trainer Markus Fiedler mit fünf Punkten auf Rang sieben.