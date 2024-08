3. Liga: Gelungener Heimauftakt für den VfB II

1 Der VfB II zeigte eine reife Leistung. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart II hat sich in der 3. Liga offenbar schnell zurechtgefunden. Das 3:1 (1:0) gegen die Münchner Löwen kann als durchaus gelungener Heimauftakt gewertet werden.











Wenn 6200 Zuschauer den Weg in den Fautenhau suchen, wo der VfB II seine Heimspiele in der 3. Liga austrägt, ist eines klar: Es gibt rund um Aspach ein veritables Verkehrschaos. Doch wer dann zum Anpfiff auf seinem Platz war, der wurde gut unterhalten. Zumindest, wenn er es mit dem VfB Stuttgart II hielt. Denn der TSV 1860 München bot nichts von Substanz an. Die Gäste fanden überhaupt nicht in die Partie, und nach rund einer halben Stunde stellten die Männer von VfB-Trainer Markus Fiedler auf 1:0 (Jarzinho Malanga mit seinem ersten Pflichtspiel-Treffer im Profifußball). 1860-Trainer Argirios Giannikis wechselte dreifach in der Pause, doch die Maßnahme verpuffte schnell. „Das war tatsächlich so etwas wie eine kleine Drangphase des Gegners, aber meine Mannschaft hat darauf gut reagiert und schlussendlich geht es auch darum, zum richtigen Zeitpunkt die Tore zu machen. Und das ist uns gelungen“, lautete Fiedlers lapidarer Kommentar zu den Bemühungen der Sechziger.