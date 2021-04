1 Plochingens Kapitän Dominik Werbitzky hat zuletzt am 24. Oktober vergangenen Jahres ein Drittligator geworfen. Nun freut er sich auf die Pokalrunde. Foto: /Herbert Rudel

Der Drittligist startet am Samstag in Balingen. Sieben Spiele bis Ende Mai.

Plochingen - Die Plochinger wollen den Erfolg von Anfang Oktober wiederholen und sich für den DHB-Pokal qualifizieren, die Balinger sich für die knappe Niederlage aus dem vergangenen Jahr revanchieren. Wie lange konnten die Drittliga-Handballer nicht mehr über konkrete sportliche Ziele nachdenken? Ziemlich lange. Die Akteure in den Ligen darunter müssen noch warten, aber in der dritthöchsten deutschen Spielklasse geht es vom kommenden Wochenende an zumindest mit ein paar Spielen weiter. Parallel zur Aufstiegsrunde in die 2. Bundesliga startet die so genannte Pokalrunde, die für den TV Plochingen mit der Partie am Samstag (19.30 Uhr) beim HBW Balingen-Weilstetten II beginnt.