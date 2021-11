Neuhausen am Ende „zu unclever“

1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die MadDogs verlieren in Balingen mit 27:34.















Link kopiert

Balingen - Es bleibt dabei: Aufsteiger TSV Neuhausen spielt in der 3. Handball-Liga gegen vermeintlich bessere Teams beherzt und stark auf – und verliert am Ende doch. Bei HBW Balingen-Weilstetten II unterlagen die Neuhausener am Freitagabend mit 27:34 (17:16). „Mit den sieben Toren, um die wir verloren haben, sind wir nicht zufrieden“, sagte Spieler Roman Fleisch, „das war zu deutlich und wird dem Spiel nicht gerecht.“