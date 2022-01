1 Nach seiner Ellbogenverletzung kann Nik Wittke in dieser Saison für den TSV Neuhausen keine Tore mehr werfen. Foto: /Herbert Rudel

Zum Start aus der Weihnachtspause empfangen die Drittligahandballer des TSV Neuhausen den TSV Blaustein.















Neuhausen - In der regulären Gruppenphase der Drittliga-Saison haben die Handballer des TSV Neuhausen jetzt noch drei ganz wichtige – und fünf wichtige Spiele vor sich. So in etwa lässt das Programm zumindest aus Sicht von Markus Locher, der die Mannschaft im Gespann mit Alexander Trost trainiert, zusammenfassen. Was der Coach damit meint? Drei Begegnungen mit direkten Konkurrenten für die Ende März beginnende Abstiegsrunde stehen noch aus. Hinzu kommen fünf Partien gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte, die nur noch einen unwesentlichen Einfluss haben, um eine möglichst gute Ausgangsposition zu erreichen.