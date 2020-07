1 Michael Schwöbel und der TV Plochingen können jetzt planen. Foto: /Herbert Rudel

Für die Mannschaften herrscht nun Planungssicherheit: Die Drittliga-Männer starten am 3./4. Oktober, die Frauen mit verkleinerten Staffeln am 17./18. Oktober. Auf Verbandsebene beginnt die Saison „nicht vor dem 10./11. Oktober“.

Esslingen - Es freut mich, dass wir jetzt Planungssicherheit haben“ sagt Michael Schwöbel. „Bisher wussten wir nicht, auf welchen Termin wir hintrainieren.“ Die Spielkommission des Deutschen Handball-Bundes (DHB) hat nun den Starttermin der 3. Liga festgelegt und die Staffeleinteilung vorgenommen. Auch der Handball-Verband Württemberg (HVW) hat über den Saisonstart entschieden. Trainer Schwöbel und die Drittliga-Männer des TV Plochingen starten am Wochenende 3./4. Oktober mit einer 18 Mannschaften umfassenden Staffel. Auch die Frauen des TV Nellingen und des TSV Wolfschlugen werden viele Reisen in Richtung Bayern unternehmen, allerdings umfasst ihre Staffel nur zwölf Teams und der Start ist zwei Wochen nach den Männern am 17./18. Oktober. Damit orientiert sich der DHB am Beginn der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Auf HVW-Ebene beginnt die Saison „nicht vor dem 10./11. Oktober“, wie der Verband am Montag bekannt gab. Damit entschieden sich die Württemberger anders als andere Verbände wie etwa der Badische Handball-Verband (BHV), der am ursprünglich geplanten Beginn Mitte September festhält. Zudem erklärte der HVW, dass ab dem 25. Juli wieder Freundschaftsspiele erlaubt sind, jedoch nur, wenn ein genehmigtes Hygienekonzept der jeweiligen Gemeinde vorliegt.