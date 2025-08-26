29-Jähriger festgenommen: Fahrrad in Esslingen gestohlen – Ortungsgerät führt Polizei zu Dieb

1 Die Polizei konnte den mutmaßlichen Dieb wenige Stunden nach dem Diebstahl schnappen. (Symbolfoto) Foto: imago images

﻿ Ein Fahrraddieb hat am Montagmittag in Esslingen nur kurze Freude an seiner Beute gehabt. Ein 60-Jähriger hatte nach Angaben der Polizei am Morgen sein hochwertiges Pedelec an der Pforte eines Betriebs in der Emil-Kessler-Straße in Mettingen abgestellt.

Als er gegen 12.45 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehren wollte, fand er nur das geknackte Schloss vor. Der Mann konnte den Beamten aber sofort den Standort seines gestohlenen Rads übermitteln, da dieses mit einem Ortungsgerät ausgestattet war.

Das Pedelec bewegte sich demnach in Richtung Stuttgart. Gegen 14.30 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Esslingen in Bad Cannstatt einen 29-Jährigen auf dem Fahrrad. Er führte in seinem Rucksack einen Bolzenschneider mit sich. Die Polizei stellte das Pedelec sicher und übergab es noch vor Ort an den Besitzer. Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen und muss nun mit einem Verfahren rechnen.