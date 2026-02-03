28-Jähriger offenbar unaufmerksam: Hoher Schaden und Stau nach Auffahrunfall auf B10 bei Esslingen

1 Der Unfall führte am Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Jöran Steinsiek

Ein Auffahrunfall auf der B 10 bei Esslingen hat am Montagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Zudem entstand hoher Schaden.











﻿ In Esslingen ist am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der B 10 in Richtung Göppingen ein Auffahrunfall passiert. Ein 28-jähriger Mann fuhr mit einem Iveco-Lastwagen mit Anhänger auf Höhe Weil/Bühl im stockenden Verkehr auf einen Smart auf, berichtet die Polizei.

Der 44-jährige Smart-Fahrer hatte zuvor wegen des Verkehrs bremsen müssen. Durch den Aufprall wurde der Smart nach vorne geschleudert, drehte sich um die eigene Achse und streifte die Mittelleitplanken. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem mittleren Grünstreifen zum Stehen.

Am Smart entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 17.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der mit Erde verschmutzten Fahrbahn durch die Straßenmeisterei musste die linke Spur gesperrt werden. Dies führte im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen.